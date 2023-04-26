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Гендиректор образовательной платформы Екатерина Рыжова назвала оптимальное время за компьютером для ребенка

Общество
Гендиректор образовательной платформы Екатерина Рыжова назвала оптимальное время за компьютером для ребенка

Ребенок может проводить за монитором компьютера от 20 минут до двух часов в день, в зависимости от возраста. Об этом рассказала генеральный директор цифровой образовательной платформы «ЯКласс» Екатерина Рыжова.

По словам эксперта, ограничения в работе за компьютером необходимы для того, чтобы ребенок уделял время другим увлечениям и активному отдыху вне дома. Особенно важно ограничивать детей до пяти лет — это способствует гармоничному эмоциональному развитию.

«В возрасте 6-8 лет желательно использовать компьютер не более 20 минут в день, в 9-10 — не более 25 минут. С 10 лет — не более двух часов ежедневно», — рассказала Рыжова «Газете.Ru».

При этом эксперт предупредила, что ругать ребенка за увлечение компьютером не стоит. С детьми, по словам Рыжовой, необходимо достигать компромиссов вместо того, чтобы категорически запрещать использование устройства без учебной цели.
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