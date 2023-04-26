Гендиректор образовательной платформы Екатерина Рыжова назвала оптимальное время за компьютером для ребенка

Ребенок может проводить за монитором компьютера от 20 минут до двух часов в день, в зависимости от возраста. Об этом рассказала генеральный директор цифровой образовательной платформы «ЯКласс» Екатерина Рыжова.
По словам эксперта, ограничения в работе за компьютером необходимы для того, чтобы ребенок уделял время другим увлечениям и активному отдыху вне дома. Особенно важно ограничивать детей до пяти лет — это способствует гармоничному эмоциональному развитию.
«В возрасте 6-8 лет желательно использовать компьютер не более 20 минут в день, в 9-10 — не более 25 минут. С 10 лет — не более двух часов ежедневно», — рассказала Рыжова «Газете.Ru».
При этом эксперт предупредила, что ругать ребенка за увлечение компьютером не стоит. С детьми, по словам Рыжовой, необходимо достигать компромиссов вместо того, чтобы категорически запрещать использование устройства без учебной цели.