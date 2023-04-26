Напоминающий квадрокоптер предмет нашли в районе аэропорта Шереметьево

Как сообщает источник ФАН, коптер движению самолета никак не мешал. Однако командир воздушного судна действительно докладывал об обнаружении предмета, напоминающего беспилотник, в районе аэродрома. При этом якобы БПЛА не находился ни на пути самолета, ни над взлетной полосой.