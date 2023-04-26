Напоминающий квадрокоптер предмет нашли в районе аэропорта Шереметьево

Напоминающий коптер предмет был замечен пилотом самолета «Победа» над столичным аэропортом Шереметьево. Неизвестный БПЛА «подрезал» воздушное судно 22 апреля, пролетев под его бортом.
Инцидент произошел на высоте 600 метров от земли. Несмотря на произошедшее, пилот продолжил полет во Владикавказ и совершил успешную посадку.
Как сообщает источник ФАН, коптер движению самолета никак не мешал. Однако командир воздушного судна действительно докладывал об обнаружении предмета, напоминающего беспилотник, в районе аэродрома. При этом якобы БПЛА не находился ни на пути самолета, ни над взлетной полосой.
Ранее сообщалось, что два дрона упали в деревнях Московской области. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются установить владельцев коптеров.