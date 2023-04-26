Представитель МИД РФ Захарова отметила готовность Китая прилагать усилия для переговорного процесса по Украине

Проблема переговорного процесса заключается «не в недостатке хороших планов», а в неприятии Киевом любых предложений по решению украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя прошедший телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, Захарова сообщила, что Россия «отметила готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания» переговоров. Однако, по ее мнению, Киев не сможет адекватно воспринять любые призывы к миру из-за запрета украинского президента.
Стоит отметить, что Зеленский на законодательном уровне запретил проведение любых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В подтверждение к своим словам, представитель МИД вспомнила отвергнутые в 2022 году мирные договоренности, «на которые стороны вышли по предложению Киева».
Следует отметить, что 26 апреля Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским, в котором обсудил украинский кризис и возможности его решения.