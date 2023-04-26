Представитель МИД РФ Захарова отметила готовность Китая прилагать усилия для переговорного процесса по Украине

Стоит отметить, что Зеленский на законодательном уровне запретил проведение любых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В подтверждение к своим словам, представитель МИД вспомнила отвергнутые в 2022 году мирные договоренности, «на которые стороны вышли по предложению Киева».