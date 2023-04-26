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Представитель МИД РФ Захарова отметила готовность Китая прилагать усилия для переговорного процесса по Украине

Политика
Представитель МИД РФ Захарова отметила готовность Китая прилагать усилия для переговорного процесса по Украине

Проблема переговорного процесса заключается «не в недостатке хороших планов», а в неприятии Киевом любых предложений по решению украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя прошедший телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, Захарова сообщила, что Россия «отметила готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания» переговоров. Однако, по ее мнению, Киев не сможет адекватно воспринять любые призывы к миру из-за запрета украинского президента.

Стоит отметить, что Зеленский на законодательном уровне запретил проведение любых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В подтверждение к своим словам, представитель МИД вспомнила отвергнутые в 2022 году мирные договоренности, «на которые стороны вышли по предложению Киева».

Следует отметить, что 26 апреля Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским, в котором обсудил украинский кризис и возможности его решения.
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