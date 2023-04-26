Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает унизительным ультиматум МОК по допуску российских спортсменов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что такими условиями Международный олимпийский комитет склоняет российских спортсменов предать Родину ради соревнований, сообщает РИА Новости.
Чернышенко заявил об унизительных условиях для российских спортсменов от МОК. По его мнению, отказ от государственной символики ради участия в международных турнирах является оскорбительным требованием.
Такие ультиматумы можно расценить как склонение к предательству Родины. Вице-премьер отметил, что Россия не нуждается в Олимпиаде, в которой можно участвовать на таких условиях.
«Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим», — заявил Чернышенко.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет собирается допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Играх 2024 года без идентификации нации.