Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленскомим. В ходе беседы китайский лидер напомнил своему украинскому коллеге, что в ядерной войне нет и не может быть победителей, сообщает Центральное телеагентство Китая.
«В ядерной войне нет победителей. Что касается ядерного вопроса, то все стороны должны сохранять хладнокровие и быть сдержанными», — заявил лидер Китайской Народной Республики.
Звонок состоялся по инициативе украинской стороны. В офисе Зеленского разговор оценили как «длинный и содержательный».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это международное политическое событие. Она заявила, что данный диалог подтверждает готовность Пекина приложить максимум усилий для налаживания переговорного процесса между Киевом и Москвой, сообщает «Национальная Служба Новостей».