Председатель КНР Си Цзиньпин напомнил Владимиру Зеленскому об отсутствии победителей в ядерной войне

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленскомим. В ходе беседы китайский лидер напомнил своему украинскому коллеге, что в ядерной войне нет и не может быть победителей, сообщает Центральное телеагентство Китая.