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Председатель КНР Си Цзиньпин напомнил Владимиру Зеленскому об отсутствии победителей в ядерной войне

Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин напомнил Владимиру Зеленскому об отсутствии победителей в ядерной войне

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленскомим. В ходе беседы китайский лидер напомнил своему украинскому коллеге, что в ядерной войне нет и не может быть победителей, сообщает Центральное телеагентство Китая.

«В ядерной войне нет победителей. Что касается ядерного вопроса, то все стороны должны сохранять хладнокровие и быть сдержанными», — заявил лидер Китайской Народной Республики.

Звонок состоялся по инициативе украинской стороны. В офисе Зеленского разговор оценили как «длинный и содержательный».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это международное политическое событие. Она заявила, что данный диалог подтверждает готовность Пекина приложить максимум усилий для налаживания переговорного процесса между Киевом и Москвой, сообщает «Национальная Служба Новостей».
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