Первый магазин ушедшего из РФ бренда Zara под названием Maag открылся на Кузнецком мосту в Москве

Ранее сообщалось, что Zara, принадлежащая испанской группе Inditex, вновь начнет работать в России под новыми названиями с 27 апреля. Теперь входящие в корпорацию магазины будут функционировать под новыми брендами: Maag, Dub, Ecru, Vilet.