Первый магазин ушедшего из РФ бренда Zara под названием Maag открылся на Кузнецком мосту в Москве

В российской столице на Кузнецком мосту открылся первый магазин ушедшего из страны бренда Zara под названием Maag. Об этом сообщает РИАМО.
Ранее сообщалось, что Zara, принадлежащая испанской группе Inditex, вновь начнет работать в России под новыми названиями с 27 апреля. Теперь входящие в корпорацию магазины будут функционировать под новыми брендами: Maag, Dub, Ecru, Vilet.
Также появилась информация, что первые партии одежды бренда Maag будут производиться в Пакистане. При этом руководители бренда запретили своим сотрудникам фотографировать бирки, чтобы избежать утечки информации.