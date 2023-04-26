Худрук Олег Меньшиков заявил об отсутствии выдающихся актерских способностей у погибшего Сергея Бодрова

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков в ходе записи второго выпуска подкаста «Table шоу» сказал об актерских способностях Сергея Бодрова-младшего. По мнению худрука, погибший артист не обладал невероятным талантом.
«Аргументы и факты» пишут, что во время беседы Меньшиков сказал, что не работает с артистами, не имеющими профессионального актерского образования. На это худруку задали вопрос: «А как же Сергей Бодров?». Меньшиков же заявил, что Бодров-младший является исключением, подтверждающим правило.
«Я снимался с Сережей в двух фильмах, я с ним дружил. Кто мне скажет, что он обладал выдающимися актерским способностями, тот соврет. Он не обладал таковыми», — сказал Меньшиков.
Художественный руководитель также отметил личностные достоинства звезды «Брата». По мнению Меньшикова, Сергей был намного интереснее вне актерской профессии.
Ранее Меньшиков раскритиковал сериал Федора Бондарчука «Актрисы».