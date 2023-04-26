Худрук Олег Меньшиков заявил об отсутствии выдающихся актерских способностей у погибшего Сергея Бодрова

«Аргументы и факты» пишут, что во время беседы Меньшиков сказал, что не работает с артистами, не имеющими профессионального актерского образования. На это худруку задали вопрос: «А как же Сергей Бодров?». Меньшиков же заявил, что Бодров-младший является исключением, подтверждающим правило.