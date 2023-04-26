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В России наметился дефицит квалифицированных кадров

Общество
В России наметился дефицит квалифицированных кадров

Эксперты рынка труда проанализировали ситуацию с кадрами в основных отраслях российской промышленности.

По мнению специалистов, сейчас наиболее острый дефицит кадров наблюдается в обрабатывающих производствах, на предприятиях водоснабжения, в сфере добычи полезных ископаемых, а также в организациях, связанных с транспортировкой и хранением грузов, сообщает «РФ СМИ».

До сих пор ощущается нехватка квалифицированных IT-специалистов. Ожидается, что очередной выпуск из образовательных учреждений и прогнозируемое возвращение в Россию уехавших за рубеж должны выправить ситуацию.
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