В России наметился дефицит квалифицированных кадров

По мнению специалистов, сейчас наиболее острый дефицит кадров наблюдается в обрабатывающих производствах, на предприятиях водоснабжения, в сфере добычи полезных ископаемых, а также в организациях, связанных с транспортировкой и хранением грузов, сообщает «РФ СМИ».