Закон о штрафах за продажу вейпов несовершеннолетним одобрили в Совфеде РФ

Согласно его содержанию, в случае продажи вейпов несовершеннолетним последует штраф. Для физических лиц он составит от 40 000 до 60 000 рублей. Наибольший штраф предусмотрен для юрлиц – от 400 000 до 600 000 рублей. Также последует ответственность за вовлечение детей в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции.