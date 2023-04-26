Закон о штрафах за продажу вейпов несовершеннолетним одобрили в Совфеде РФ

На заседании Совета Федерации одобрили закон, ужесточающий оборот вейпов в магазинах. Сенаторы поддержали проект 26 апреля.
Согласно его содержанию, в случае продажи вейпов несовершеннолетним последует штраф. Для физических лиц он составит от 40 000 до 60 000 рублей. Наибольший штраф предусмотрен для юрлиц – от 400 000 до 600 000 рублей. Также последует ответственность за вовлечение детей в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции.
Ранее с Государственной думе приняли соответствующий проект закона. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что документ также будет устанавливать запрет на продажу детям подобных вейпам устройств, их продвижение и размещение на полках точек реализации, передает RT.