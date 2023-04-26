Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В США намерены произвести 80 ядерных боеголовок в 2023 году

Армия
В США намерены произвести 80 ядерных боеголовок в 2023 году

Соединенные Штаты Америки планируют произвести 80 ядерных боеголовок в текущем году. Соответствующая информация следует из данных Национального управления по атомной безопасности государства.

Об этом стало известно 26 апреля, в среду. Ведомство ответственно за производство и хранение ядерного оружия страны. В ходе программы совершенствования атомных сил США началось массовое производство ядерных боеголовок для крылатых W87-1 и для перспективных межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, подчеркнули в сообщении.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предрек неизбежный дефолт в США. Подробностями делится INFOX.
США ядерные боеголовки боеголовки
Военкоры ФАН