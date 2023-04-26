В США намерены произвести 80 ядерных боеголовок в 2023 году

Об этом стало известно 26 апреля, в среду. Ведомство ответственно за производство и хранение ядерного оружия страны. В ходе программы совершенствования атомных сил США началось массовое производство ядерных боеголовок для крылатых W87-1 и для перспективных межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, подчеркнули в сообщении.