Страны Ближнего Востока наращивают усилия по эвакуации своих граждан из Судана

Также два рейса совершила авиация Ирака. Премьер-министр Мухаммад Шиа ас-Судани приказал службам безопасности координировать свои действия с МИД для обеспечения скорейшего возвращения своих граждан на родину. Как сообщается, иракская дипмиссия покинула Судан на этой неделе. В республике остаются около 300 иракцев, но об эвакуации попросили лишь 165 из них. Официальный Багдад сказал желающим покинуть воюющую страну собраться 26 апреля возле штаб-квартиры ООН, откуда их заберут автобусы.