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Страны Ближнего Востока наращивают усилия по эвакуации своих граждан из Судана

Весь мир
Страны Ближнего Востока наращивают усилия по эвакуации своих граждан из Судана

Для спасения подданных зарубежные государства воспользовались временным перемирием.

На фоне снижения активности боевых действий в столице Судана иностранные государства начали массово эвакуировать своих подданных из Хартума.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о 72-часовом прекращении огня обеими враждующими сторонами. Этим поспешили воспользоваться зарубежные страны, задействовав все возможные виды транспорта — наземный, морской и воздушный — чтобы вывести граждан в более безопасные регионы.

Иордания

Иордания отправила в Судан уже шестой с начала конфликта рейс, который вернулся в Амман из Порт-Судана с 67 подданными королевства и иностранцами. Спасательная операция проводилась в тесном сотрудничестве с Германией и Нидерландами.

Как подчеркнул министр иностранных дел Айман аль-Сафади, иорданское посольство в Хартуме продолжит работу до тех пор, пока все суданцы не будут эвакуированы. Чиновник не сообщил, сколько его сограждан остается в республике. На данный момент самолеты королевства вывезли порядка 500 человек, включая иорданцев, иракцев, сирийцев, египтян, канадцев, американцев и норвежцев.

Ирак

Также два рейса совершила авиация Ирака. Премьер-министр Мухаммад Шиа ас-Судани приказал службам безопасности координировать свои действия с МИД для обеспечения скорейшего возвращения своих граждан на родину. Как сообщается, иракская дипмиссия покинула Судан на этой неделе. В республике остаются около 300 иракцев, но об эвакуации попросили лишь 165 из них. Официальный Багдад сказал желающим покинуть воюющую страну собраться 26 апреля возле штаб-квартиры ООН, откуда их заберут автобусы.

Саудовская Аравия

Крупнейшую спасательную операцию осуществила Саудовская Аравия, которая одним судном вывезла на свою территорию 1 687 человек из более чем 50 стран. Кроме того, королевство провело несколько менее масштабных авиа- и морских рейсов, которыми доставлялись местные и иностранные дипломаты и граждане.

В частности, десятки южнокорейцев были доставлены самолетом военно-транспортной авиации на авиабазу в Джидде, еще 200 человек из 14 государств прибыли судном. Из них лишь 13 были саудовцами, остальные — жители Ближнего Востока, Африки, Европы, Азии, Северной и Центральной Америки.

Всего в Саудовскую Аравию вывезли более 2,1 тысячи человек. Около 2 тысяч из них являются иностранцами, причем четверть — подданные Индии. Дели задействовал военную авиацию и корабли, перебросив на территорию королевства порядка 530 своих граждан. В Эр-Рияде подчеркнули, что обеспечат все основные потребности беженцев до их отъезда в свои государства.

Турция

Своих подданных Анкара эвакуировала при посредничестве Эфиопии. Сперва гражданских перебрасывали сухопутными маршрутами в Аддис-Абебу, откуда они авиацией доставлялись в аэропорт Стамбула. Сегодня таким путем на родину вернулись более 100 турок, однако для окончательного вывода своих людей властям придется организовать еще несколько рейсов.

Бои между армией и силами быстрого реагирования Судана начались 15 апреля. Лишь на 11-е сутки удалось подтолкнуть стороны конфликта к временному перемирию. За этот срок в сражениях погибли не менее 450 человек, некоторые районы Хартума лежат в руинах. На этом фоне страну стали покидать тысячи иностранцев и местных жителей.
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