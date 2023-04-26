Страны Ближнего Востока наращивают усилия по эвакуации своих граждан из Судана

Для спасения подданных зарубежные государства воспользовались временным перемирием.
На фоне снижения активности боевых действий в столице Судана иностранные государства начали массово эвакуировать своих подданных из Хартума.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о 72-часовом прекращении огня обеими враждующими сторонами. Этим поспешили воспользоваться зарубежные страны, задействовав все возможные виды транспорта — наземный, морской и воздушный — чтобы вывести граждан в более безопасные регионы.
Иордания
Иордания отправила в Судан уже шестой с начала конфликта рейс, который вернулся в Амман из Порт-Судана с 67 подданными королевства и иностранцами. Спасательная операция проводилась в тесном сотрудничестве с Германией и Нидерландами.
Как подчеркнул министр иностранных дел Айман аль-Сафади, иорданское посольство в Хартуме продолжит работу до тех пор, пока все суданцы не будут эвакуированы. Чиновник не сообщил, сколько его сограждан остается в республике. На данный момент самолеты королевства вывезли порядка 500 человек, включая иорданцев, иракцев, сирийцев, египтян, канадцев, американцев и норвежцев.
Ирак
Также два рейса совершила авиация Ирака. Премьер-министр Мухаммад Шиа ас-Судани приказал службам безопасности координировать свои действия с МИД для обеспечения скорейшего возвращения своих граждан на родину. Как сообщается, иракская дипмиссия покинула Судан на этой неделе. В республике остаются около 300 иракцев, но об эвакуации попросили лишь 165 из них. Официальный Багдад сказал желающим покинуть воюющую страну собраться 26 апреля возле штаб-квартиры ООН, откуда их заберут автобусы.
Саудовская Аравия
Крупнейшую спасательную операцию осуществила Саудовская Аравия, которая одним судном вывезла на свою территорию 1 687 человек из более чем 50 стран. Кроме того, королевство провело несколько менее масштабных авиа- и морских рейсов, которыми доставлялись местные и иностранные дипломаты и граждане.
В частности, десятки южнокорейцев были доставлены самолетом военно-транспортной авиации на авиабазу в Джидде, еще 200 человек из 14 государств прибыли судном. Из них лишь 13 были саудовцами, остальные — жители Ближнего Востока, Африки, Европы, Азии, Северной и Центральной Америки.
Всего в Саудовскую Аравию вывезли более 2,1 тысячи человек. Около 2 тысяч из них являются иностранцами, причем четверть — подданные Индии. Дели задействовал военную авиацию и корабли, перебросив на территорию королевства порядка 530 своих граждан. В Эр-Рияде подчеркнули, что обеспечат все основные потребности беженцев до их отъезда в свои государства.
Турция
Своих подданных Анкара эвакуировала при посредничестве Эфиопии. Сперва гражданских перебрасывали сухопутными маршрутами в Аддис-Абебу, откуда они авиацией доставлялись в аэропорт Стамбула. Сегодня таким путем на родину вернулись более 100 турок, однако для окончательного вывода своих людей властям придется организовать еще несколько рейсов.
Бои между армией и силами быстрого реагирования Судана начались 15 апреля. Лишь на 11-е сутки удалось подтолкнуть стороны конфликта к временному перемирию. За этот срок в сражениях погибли не менее 450 человек, некоторые районы Хартума лежат в руинах. На этом фоне страну стали покидать тысячи иностранцев и местных жителей.