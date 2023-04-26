Сотрудники ФСБ пресекли работу действовавших в интересах ВСУ мошеннических кол-центров

Деятельность мошеннических кол-центров, которые работали в интересах ВСУ, была пресечена. Об этом сообщили в УФСБ по Москве.
Воры представлялись сотрудниками силовых структур или финансовых учреждений, а затем обманным путем принуждали людей к переводу денег на их счета. Полученные средства преступники обналичивали, конвертировали в криптовалюту и переводили украинским получателям. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело.
Накануне в Днепропетровске полиция пресекла деятельность обманывающих граждан Чехии мошенников, информировали в генпрокуратуре Украины. Им удалось похитить у чехов более, чем 3 миллиона долларов.
Ранее стало известно, что Центробанк РФ за 2022 год заблокировал около 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, передает РИАМО. Это в четыре раза больше, чем в 2021 году.