Боевики нацбата «Азов» заявили о готовности захватить небольшие населенные пункты в РФ

Своим мнением он поделился в комментарии для американского издания The Washington Post. По словам боевика, к настоящему моменту у ВСУ достаточно ресурсов для указанных действий. На подобные меры командование украинской армией может пойти в ходе обещанного ранее контрнаступления, уточнил Кротевич.