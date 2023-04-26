Представитель националистического батальона «Азов»✱ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Богдан Кротевич сообщил о готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к захвату небольших населенных пунктов на территории России.
Своим мнением он поделился в комментарии для американского издания The Washington Post. По словам боевика, к настоящему моменту у ВСУ достаточно ресурсов для указанных действий. На подобные меры командование украинской армией может пойти в ходе обещанного ранее контрнаступления, уточнил Кротевич.
Ранее писатель, журналист и военный обозреватель Алексей Суконкин разобрался в усилиях киевского режима по укреплению своей армии. По словам эксперта, полк «Азов»✱ и другие вооруженные формирования сменили несколько составов. Подобное стало результатом бессмысленной попытки сопротивляться процессу денацификации, убежден спикер.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация