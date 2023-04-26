Метеоролог Михаил Леус сомневается, что аномальные дожди на Донбассе имеют рукотворное происхождение

Ожидается, что проливные дожди продолжат идти как минимум до конца месяца. 27 и 28 апреля температура воздуха снизится до +15 +18 градусов днем и до +9 ночью. Как отмечают синоптики, такое положение дел может сохраниться до 2 мая.