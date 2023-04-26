Непривычно дождливой погодой встретила жителей Донбасса весна 2023 года. В регионе фиксируется аномальное количество осадков, до трех раз в день.
Ожидается, что проливные дожди продолжат идти как минимум до конца месяца. 27 и 28 апреля температура воздуха снизится до +15 +18 градусов днем и до +9 ночью. Как отмечают синоптики, такое положение дел может сохраниться до 2 мая.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эксклюзивной беседе ФАН объяснил основную причину непогоды. По его словам, донбасские дожди могут быть вызваны циклоном:
«В данной ситуации просто так сложились пути циклонов. Они очень часто проходили через ДНР и ЛНР. Южные регионы, Крым и Кубань, также были не особо рады такому началу весны. Там тоже дожди шли день через день».
Ряд экспертов считает, что нельзя исключать не природный фактор происхождения затянувшегося ненастья. Леус не согласен с этой теорий, и исключил возможность рукотворного происхождения аномально частых дождей.
«Я бы не стал здесь искать какие-то конспирологические теории по поводу климатических войн и тому подобное. Человек пока не способен управлять погодой. Для того чтобы двигать циклоны необходимы слишком огромные затраты энергии, которые мы вырабатывать пока не научились. Поэтому просто невозможно специально вызывать дожди или, наоборот, засуху в отдельно взятом городе или области», — заключил Леус.
Ранее журналисты издания «Взгляд» рассказали о реализации программы «Большая вода», в рамках которой Российская Федерация уже к маю этого года решит проблему водной блокады Донбасса, запустив крупный промышленный проект по водоснабжению.