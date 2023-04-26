Аналитик Кашин: «Арматы» нужно вводить в бой коллективно и на ключевых участках фронта

По данным Минобороны РФ, наши военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине. Как сообщил по этому поводу ФАН военный эксперт Василий Кашин, вводить эти машины в бой российское командование должно аккуратно, чтобы ни одна из них не попала в руки врага.
Судя по публикациям в западных СМИ, информация о появлении в зоне украинского конфликта российского танка Т-14 вызвала немалую тревогу среди зарубежных экспертов. Они уверены, что по большинству боевых характеристик «Армата» серьезно превосходит любую бронетехнику НАТО. Так, авторитетное издание Military Watch считает, что танк Т-14 — один из самых боеспособных танков в мире.
Западные аналитики считают важной особенностью «Арматы» танковую пушку 2А82-1М Она может использовать специальные снаряды «Вакуум», способные пробивать броню толщиной до одного метра. Новый автоматический аппарат заряжания боеприпасов позволяет танку вести огонь с огромной скорострельностью, даже по сравнению с танками НАТО. При этом «Армата» может поражать цели на дистанции до восьми километров, тогда как американский M1A2 Abrams бьет всего на 4 километра. Новый танк способен взаимодействовать в бою и с другими видами техники, а при корректировке огня с беспилотников — работать как самоходная артиллерийская система.
По словам экспертов, лобовая броня «Арматы», в сочетании с реактивной броней «Малахит» и системой активной защиты «Афганит», могут обеспечить высокую живучесть Т-14 при попадании в танк противотанковых ракет Javelin и NLAW, и даже снарядов с обедненным ураном. Т-14 также отлично подходит для использования в качестве командирского танка благодаря мощным датчикам и системам защиты. Поэтому всего несколько единиц «Арматы» способны серьезно усилить любое танковое подразделение.
Как сообщил ФАН военный аналитик, ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, сегодня конкурентов у «Арматы» среди западных танков просто нет.
«Нужно признать, что «Армата» превосходит тот же немецкий «Леопард» тотально, по всем боевым характеристикам. Также тотально он превосходит любой танк, который теоретически может быть поставлен в ВСУ странами Запада, а также любой основной танк, стоящий на вооружении у стран НАТО. Ключевой момент состоит в том, что на «Армате» наконец-то установлен комплекс активной защиты, также на нем стоит принципиально новое бронирование и очень мощное вооружение. То есть, в принципе, он имеет равных среди бронированных машин этого класса», — указал аналитик.
По словам Кашина, применение «Арматы» позволит нашим военным серьезно снизить потери среди танковых экипажей.
«Это достигается благодаря необитаемой башне, а также размещению экипажей в специальной бронекапсуле. Разумеется, применять эту машину нужно только после того, как наши конструкторы и военные будут абсолютно, на 200 процентов уверены в ее надежности. Причем первое применение «Арматы» в реальном бою должно быть достаточно массовым, — пояснил эксперт. — Классический пример того, как не нужно вводить в применение новейшую боевую технику — это использование немцами своих новых танков «Тигр» в период Второй Мировой. В конце 1942-го в районе станции Мга немцы пустили в бой небольшое количество боевых машин, причем на второстепенном участке сражений и почти без подготовки. В результате несколько «Тигров» были повреждены, и попали в руки Красной армии. Это позволило советскому командованию принять меры для того, чтобы с ними эффективно бороться».
По мнению эксперта, командование ВС РФ должно сразу же ввести в бой достаточное количество «Армат», причем на одном из важнейших участков фронта.
«Россия ни в коем случае не должна допустить, чтобы хотя бы один из новейших танков попал в руки ВСУ. Ведь в этом случае он мгновенно окажется в распоряжении военных инженеров НАТО, которые его «разложат по полочкам», и получат все наши новейшие ноу-хау. Поэтому «Арматы» нужно вводить в боевое применение крайне аккуратно, и по мере возможности увеличивать их количество в составе российских войск в зоне спецоперации», — заключил Василий Кашин.
Напомним, новости о появлении «Арматы» в зоне военной спецоперации на Украине возникали с самого ее начала. В декабре 2022-го в интернете распространились кадры подготовки Т-14 к реальному бою. Впрочем, говорят эксперты, говорить о массовом применении «Арматы» на украинском ТВД пока не приходится. Танк еще только проходит испытания, и официально не принят на вооружение армией России. Производство новой боевой машины РФ также пока не является серийным.