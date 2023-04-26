Аналитик Кашин: «Арматы» нужно вводить в бой коллективно и на ключевых участках фронта

Западные аналитики считают важной особенностью «Арматы» танковую пушку 2А82-1М Она может использовать специальные снаряды «Вакуум», способные пробивать броню толщиной до одного метра. Новый автоматический аппарат заряжания боеприпасов позволяет танку вести огонь с огромной скорострельностью, даже по сравнению с танками НАТО. При этом «Армата» может поражать цели на дистанции до восьми километров, тогда как американский M1A2 Abrams бьет всего на 4 километра. Новый танк способен взаимодействовать в бою и с другими видами техники, а при корректировке огня с беспилотников — работать как самоходная артиллерийская система.