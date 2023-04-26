«ФАН повсюду»: почему Германия закрыла последние АЭС

Официально правительство Германии утверждает, что закрывает атомные электростанции ради «борьбы за экологию». Однако при этом будут расконсервированы закрытые угольные ТЭС. А строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии потребует создания специальной инфраструктуры — против которой так же протестуют экоактивисты.