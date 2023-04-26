«ФАН повсюду»: почему Германия закрыла последние АЭС

Автор Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает об окончательном решении вопроса с атомной энергетикой в Германии.
Федеральное правительство Германии поставило точку в истории национальной атомной энергетики 15 апреля 2023 года. Были закрыты три последние действующие АЭС на территории страны.
Официально правительство Германии утверждает, что закрывает атомные электростанции ради «борьбы за экологию». Однако при этом будут расконсервированы закрытые угольные ТЭС. А строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии потребует создания специальной инфраструктуры — против которой так же протестуют экоактивисты.
В новом подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает про становление и закат атомной энергетики в Германии, а также как отразятся «хотелки» экоактивистов из правительства на рядовых немцах.
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