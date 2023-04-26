СМИ сообщили об отмене концерта Григория Лепса в Белгороде

Ранее певец Ваня Дмитриенко получил от народного артиста в подарок серьгу с бриллиантом на день рожденье. Лепсу не понравился тогда выбор молодого исполнителя, и он решил преподнести ему дорогостоящий сюрприз. Ваня стал известен благодаря песне «Венера-Юпитер» и своему творчеству в интернете.