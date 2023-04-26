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СМИ сообщили об отмене концерта Григория Лепса в Белгороде

Общество
СМИ сообщили об отмене концерта Григория Лепса в Белгороде

Концерт народного артиста России Григория Лепса в Белгороде отменен. Об этом рассказали в социальных сетях «Белгород Арены».

Сообщается, что концерт Лепса в Белгороде, запланированный на 29 апреля, не состоится, хотя об окончательном решение пока не сообщается. Организаторы планируют провести выступление в ноябре 2023 года.

Ранее певец Ваня Дмитриенко получил от народного артиста в подарок серьгу с бриллиантом на день рожденье. Лепсу не понравился тогда выбор молодого исполнителя, и он решил преподнести ему дорогостоящий сюрприз. Ваня стал известен благодаря песне «Венера-Юпитер» и своему творчеству в интернете.
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