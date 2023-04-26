Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг сообщения о взрыве на полуострове

Советник главы Республики Крым Олег Крючков опроверг сообщения о взрыве на полуострове. Об этом он написал в личном Telegram-канале.
Крючков дал краткий комментарий по ситуации. Появившиеся в Сети сведения он назвал вбросом и заверил, что в Республике все спокойно. Он также отметил, что эта недостоверная информация — очередной украинский фейк.
Ранее в регионе задержали гражданина, который подозревается в попытке совершения террористического акта. Мужчина планировал взрыв в военно-морском госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Во время обыска сотрудники ФСБ обнаружили у правонарушителя взрывчатку. По данному факту возбуждены уголовные дела, передает РИАМО.