Военкоматы Петербурга начали рассылать новые повестки с предупреждением об ограничительных мерах

Военнообязанные жители Петербурга начали получать новые повестки в военкомат, содержащие предупреждения об ограничительных мерах в случае неявки. Информацию об этом подтверждает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Петербуржцы начали публиковать фотографии новых повесток с красной печатью на страницах в социальных сетях. Текст предупреждает, что в случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении призывника будут введены ограничительные меры.
Подлинность новых документов подтвердили в ЗВО. По словам представителя военного комиссариата, ограничительные меры уже действуют.
Ранее «Царьград» сообщал, что петербуржцам начали приходить электронные повестки на портале Госуслуг. По словам городских властей, оповещения приходят в тестовом режиме и обязательно дублируются бумажными.