Белгородские депутаты узаконили проблемный памятник Есенину

В ходе 60-й сессии горсовета Белгорода депутаты окончательно решили судьбу установленного в 2015 году без согласования с ними памятника поэту Сергею Есенину.
Монумент великому русскому поэту вот уже девятый год стоит в Есенинском сквере на пересечении улицы Есенина и Буденного. Несмотря на то, что памятник был установлен на средства городского бюджета, он не прошел согласование в горсовете, сообщает bel.ru.
И вот теперь угроза сноса монумента миновала, так как депутаты задним числом признали законность его установки. При этом они возложили ответственность за сохранение, содержание и ремонт памятника на муниципальные власти.