Космический кинофильм «Вызов» заработал 500 млн рублей в российском прокате

Частично снятый на борту МКС фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко бьет рекорды по сборам в кинопрокате России. Его касса уже перевалила отметку в 527 млн рублей и продолжает ежедневно увеличиваться.
Эта космическая история с актрисой Юлией Пересильд в главной роли показала лучший результат на старте с начала 2023 года — за первые выходные картина заработала 426 млн рублей, а это на треть больше, чем у предыдущего рекордсмена, блокбастера «Джон Уик — 4». Правда, прокатчики ожидали большего. По их предварительным оценкам, космическая история сразу должна была начать с полумиллионной кассы в первые субботу и воскресение.
Неудивительно, что «Вызов» пользуется такой популярностью в России. Ведь именно советский летчик Юрий Гагарин впервые в истории человечества слетал на орбиту 60 лет назад. Именно в связи с этим юбилеем в Калужской области этим летом организуют космический фестиваль, сообщает интернет-издание INFOX.