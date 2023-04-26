Космический кинофильм «Вызов» заработал 500 млн рублей в российском прокате

Эта космическая история с актрисой Юлией Пересильд в главной роли показала лучший результат на старте с начала 2023 года — за первые выходные картина заработала 426 млн рублей, а это на треть больше, чем у предыдущего рекордсмена, блокбастера «Джон Уик — 4». Правда, прокатчики ожидали большего. По их предварительным оценкам, космическая история сразу должна была начать с полумиллионной кассы в первые субботу и воскресение.