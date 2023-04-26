Президент РФ Владимир Путин посетит индустриальный парк «Руднево» 27 апреля

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о двойниках российского президента является ложью, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, Путин «ни в каких бункерах никогда не сидел» и такого здоровья, как у него, «можно пожелать самому себе».