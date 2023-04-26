В Кремле сочли личным делом избирателей решение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок в следующем году, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков считает, что задумываться об этом вопросе нужно не России. Он предложил американцам самим порассуждать, чего можно ожидать от политики Джо Байдена в случае его победы на выборах в 2024 году.
По мнению Пескова, решение Байдена баллотироваться на второй срок — это личное дело американских избирателей. Именно им необходимо проанализировать ситуацию, оценить ее и принять решение.
Президент США Джо Байден 25 апреля официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на грядущие выборы главы государства, которые запланированы на 2024 год.