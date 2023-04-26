Президент Бразилии Лула да Силва не смог дать четкий ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Политик подчеркнул, что «крымский» вопрос должны решать между собой Москва и Киев. Но в то же время он добавил, что мировому сообществу стоит создать группу посредников, которые бы помогли наладить процесс переговоров между странами. По словам Силвы, после мирных переговоров можно будет решить любые вопросы.