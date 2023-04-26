Президент Бразилии Лула да Силва не смог дать четкий ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что считает Крым спорной территорией. Лидер государства ушел от прямого ответа на вопрос о принадлежности полуострова.
«Есть много вещей, которые можно обсудить, — Крым, другие территории, НАТО», – приводит слова бразильского президента Lenta.ru.
Политик подчеркнул, что «крымский» вопрос должны решать между собой Москва и Киев. Но в то же время он добавил, что мировому сообществу стоит создать группу посредников, которые бы помогли наладить процесс переговоров между странами. По словам Силвы, после мирных переговоров можно будет решить любые вопросы.
Ранее глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что с каждым днем все больше мировых держав считают полуостров частью России.