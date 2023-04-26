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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах Китая отправить своего представителя на Украину

Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах Китая отправить своего представителя на Украину

Правительство Китая собирается направить специального представителя на Украину для обсуждения вопроса по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава КНР подчеркнул, что представитель посетит не только Украину, но и другие страны. Это будет сделано для того, чтобы всесторонне обговорить украинский конфликт и прийти к единому политическому решению.

Следует отметить, что ранее Си Цзиньпин во время телефонных переговоров с Зеленским сообщил о продолжении сотрудничества с Киевом вне зависимости от международной обстановки.
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