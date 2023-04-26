Спасатели ликвидировали пожар в Российском центре науки и культуры в Никосии

Возгорание произошло в здании Центра на улице Аласиас сегодня, 26 апреля. К тушению огня было привлечено пять пожарных расчетов. В настоящее время спасателям удалось ликвидировать пламя. Как следует из сообщения посольства России, пострадавших нет.