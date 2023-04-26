Разрушение исторического Петербурга: вероятна коррупционная составляющая

Исторический центр Петербурга признан частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но городским властям на это похоже наплевать. Все что они смогут сделать это огородить ленточками, да повестить предупреждающие бумажки.
Как будто это какие-то заклинания, способные остановить систематическое разрушение города.
В историческом центре Петербурга десятилетиями стоят пустые полуразрушенные исторические здания — но похоже никто не собирается их реставрировать, только обваливающаяся штукатурка грозит покалечить прохожих.
А что же городские власти?
Они декларируют различные программы реставрации архитектурных памятников, да вот результатов совсем незаметно. Еще в 2021 году в план было включено более 60 объектов и заявлено, что на это будет потрачено порядка двух миллиардов рублей.
На что ушли деньги непонятно, потому что город продолжает разрушаться на глазах.
Вполне вероятно, что здесь имеет место и коррупционная составляющая, что вообще пышным цветом расцвело при нынешнем губернаторе Александре Беглове. Есть сведения, что, еще будучи главой Территориального управления Курортного района, он был и главарем «курортной мафии» чиновников, занимавшихся «освоением» средств.
Как уже сообщалось, жителей Санкт-Петербурга возмутило выступление губернатора Беглова во время отчета перед городским Законодательным Собранием.