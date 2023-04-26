Металлурги жалуются на сложность получения звания «Ветеран труда»

По словам Безымянных, поступает очень много обращений от членов профсоюза и профорганизаций ГМПР с жалобами на бюрократические препоны, делающие затруднительным получение звания «Ветеран труда». Как пояснил Безымянных, сначала надо дождаться присвоения почетной грамоты минпромторга России, потом званий «Почетный металлург» и «Почетный горняк», сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».