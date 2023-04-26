Украина ожидает, что НАТО уже на саммите в Вильнюсе 11–12 июля или не позднее конца 2023 года представит точное расписание присоединения страны к Альянсу, минуя этап с предоставлением плана действий по вступлению. Об этом объявил министр иностранных дел «незалежной» Дмитрий Кулеба журналу Foreign Affairs.