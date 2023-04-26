Филипп Грилль: усталость Запада от Украины толкает Киев к требованию гарантий обещанной поддержки

Запад испытывает серьезную усталость от украинского кейса. Понимая это, в Киеве пытаются добиться политических, военных и финансовых гарантий поддержки от США и ЕС, заявил социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.
Украина ожидает, что НАТО уже на саммите в Вильнюсе 11–12 июля или не позднее конца 2023 года представит точное расписание присоединения страны к Альянсу, минуя этап с предоставлением плана действий по вступлению. Об этом объявил министр иностранных дел «незалежной» Дмитрий Кулеба журналу Foreign Affairs.
«Поведение функционеров киевского режима становится все гротескнее и неадекватнее. Теперь вот и "письменные указивки" требуют», — иронизирует Грилль.
По словам социолога, нервозность Киева можно понять. Запад уже испытывает усталость и несет колоссальные финансовые потери от украинского кейса.
«Также растет недовольство рядовых европейцев и американцев издержками помощи Украине. А в США выборы на носу. Очевидно, что республиканцы будут ставить в вину президенту Байдену и демократам украинский вопрос, конфронтацию с Россией, а также требовать переговоров о мире.
Зная все это, киевский режим хочет максимально выжать для себя политические, военные и финансовые гарантии поддержки от западных покровителей. И выглядит это уже почти комично и жалко», — резюмировал Филипп Грилль.
Ранее экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов указал ФАН на неспособность Киева увидеть обман НАТО. По словам эксперта, любой дурак бы уже понял, что его водят за нос, но украинцы все еще мечтают о каком-то «полноценном членстве».