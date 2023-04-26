Житель Белгорода стал фигурантом уголовного дела из-за оправдания авиаударов ВСУ по региону

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Белгорода, который публично поддерживал и оправдывал авиаудары ВСУ по территории области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.
По информации ФСБ, мужчина публиковал в соцсетях комментарии, поддерживающие действия ВС Украины. В отношении белгородца возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).
Ранее сотрудники ФСБ произвели задержание двух жителей Белгородской области, которые приобретали оружие у бойцов ВС РФ, передает НСН. После этого злоумышленники перепродавали его. Правоохранители изъяли у мужчин два автомата и 387 патронов.