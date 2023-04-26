Обвинительный приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич по делу об убийстве младенца признали законным

Соответствующее решение вынес Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Напомним, что на скамье подсудимых оказались бывшая исполняющая обязанности главного врача роддома №4 в Калининграде Елена Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич. В начале сентября 2022 года Московский областной суд приговорил женщин к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима за убийство младенца в Калининграде. Также медикам было запрещено работать по специальности сроком на три года.