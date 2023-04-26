Обвинительный приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич по делу об убийстве младенца признали законным

Суд признал законным обвинительный приговор, вынесенный калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по уголовному делу об убийстве новорожденного. О вердикте судебной инстанции пишет РИА Новости.
Соответствующее решение вынес Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Напомним, что на скамье подсудимых оказались бывшая исполняющая обязанности главного врача роддома №4 в Калининграде Елена Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич. В начале сентября 2022 года Московский областной суд приговорил женщин к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима за убийство младенца в Калининграде. Также медикам было запрещено работать по специальности сроком на три года.
Тогда Белая и Сушкевич не признали свою вину и настаивали на оправдании. Защитники обвиняемых попытались обжаловать приговор, но 26 апреля судебная инстанция приняла решение оставить вердикт Московского областного суда без изменений, а жалобы — без удовлетворения.
Ранее сообщалось, что в Калининграде нашли тело новорожденной девочки, завернутое в полиэтиленовый пакет. Труп обнаружили на заброшенном земельном участке в СНТ «Пчелка».