Санавиация после падения вертолета в Волгоградской области продолжает работу

Санитарная авиация после произошедшей аварии в Волгоградской области продолжит перевозить пострадавших из отдаленных н. п. региона в медучреждения. В организации имеется еще одна машина, работающая в штатном режиме. Об этом заявили в облздраве.
Как пишет сетевое издание «Волгоградская правда», по условиям договора предусмотрена замена воздушного судна. Госконтракт на проведение авиационных работ будет функционировать до конца текущего года, отметили в ведомстве.
Обычно воздушный медицинский транспорт доставляет в Волгоград больных с сосудистыми патологиями, а также с отравлениями, ожогами и пострадавших в ДТП. Всего в минувшем году санавиация привезла в больницы региона свыше 400 пациентов.
ЧП произошло вечером в понедельник, 24 апреля. В Городищенском районе Волгоградской области упал и разбился санитарный вертолет, летевший на базу. Один пилот получил несовместимые с жизнью травмы. Заведено уголовное дело. Причины аварии устанавливаются.