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Массовое отключение электричества зафиксировано на Петроградской стороне Петербурга

Происшествия
Массовое отключение электричества зафиксировано на Петроградской стороне Петербурга

Жители Петроградского района Санкт-Петербурга остались без света из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщает 78.

Петроградский район обесточило днем, 26 апреля. Как сообщили представители «Россети Ленэнерго», отключение света является аварийным. Вернуть электричество в дома представители компании пообещали в течение часа.

Ранее сообщалось о блэкауте в Красносельском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленинградской области. Жители Горелово и Новогорелово пожаловались на полное отключение электроснабжения в домах. Также граждане жаловались на перебои в работе сотовых операторов.
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