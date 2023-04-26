Массовое отключение электричества зафиксировано на Петроградской стороне Петербурга

Жители Петроградского района Санкт-Петербурга остались без света из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщает 78.
Петроградский район обесточило днем, 26 апреля. Как сообщили представители «Россети Ленэнерго», отключение света является аварийным. Вернуть электричество в дома представители компании пообещали в течение часа.
Ранее сообщалось о блэкауте в Красносельском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленинградской области. Жители Горелово и Новогорелово пожаловались на полное отключение электроснабжения в домах. Также граждане жаловались на перебои в работе сотовых операторов.