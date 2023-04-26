Массовое отключение электричества зафиксировано на Петроградской стороне Петербурга

Ранее сообщалось о блэкауте в Красносельском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленинградской области. Жители Горелово и Новогорелово пожаловались на полное отключение электроснабжения в домах. Также граждане жаловались на перебои в работе сотовых операторов.