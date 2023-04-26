Юрист Хаминский о передаче иностранных активов РФ: защитные меры могут быть несимметричными, но только в нашу пользу

— Прежде, всего, хочу отметить, что Россия действует в своем праве. Как говорится, не мы первые начали. У большинства государств, которые ввели против нашей страны санкции, отсутствует нормативно-правовое регулирование, позволяющее замораживать или изымать имущество вне судебных процедур. Тем не менее были приняты решения наднационального характера о совершении подобных действий в отношении российского имущества. В такой ситуации президент Российской Федерации как гарант Конституции не только может, но и обязан обеспечить защиту суверенных интересов России и ее граждан. Однако хочу заметить, что на данном этапе речь об изъятии иностранной собственности не идет. Мы говорим об обеспечительных мерах, делающих невозможным распоряжение этим имуществом.