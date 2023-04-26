Юрист Хаминский о передаче иностранных активов РФ: защитные меры могут быть несимметричными, но только в нашу пользу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым предприятия, в которых имеется существенная доля участия юридических и физических лиц из недружественных стран, могут передаваться во внешнее управление Росимуществу. Ситуацию в интервью для ФАН прокомментировал юрист, член Комитета РСПП по международному сотрудничеству Александр Хаминский.
Считается, что такое решение главы государства стало первым шагом в ответ на угрозу российских публичных и частных активов западными странами. Согласно указу, под управление Росимущества передаются 83,73% акций «Юнипро» и более 98% акций «Фортума». Это «дочки» международных холдингов — Uniper SE и Fortum. При этом в состав компании «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 275,1 МВт: Березовская, Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2. А семь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные — в Оренбургской области и в Башкирии подконтрольны группе Fortum.
— Насколько законным может быть изъятие собственности иностранных компаний на территории Российской Федерации?
— Прежде, всего, хочу отметить, что Россия действует в своем праве. Как говорится, не мы первые начали. У большинства государств, которые ввели против нашей страны санкции, отсутствует нормативно-правовое регулирование, позволяющее замораживать или изымать имущество вне судебных процедур. Тем не менее были приняты решения наднационального характера о совершении подобных действий в отношении российского имущества. В такой ситуации президент Российской Федерации как гарант Конституции не только может, но и обязан обеспечить защиту суверенных интересов России и ее граждан. Однако хочу заметить, что на данном этапе речь об изъятии иностранной собственности не идет. Мы говорим об обеспечительных мерах, делающих невозможным распоряжение этим имуществом.
— Год назад президент подписал ряд указов, направленных на защиту экономических интересов страны. Чем нынешний документ отличается от предыдущих, годичной давности?
— Сегодня мы показали правительствам недружественных стран, что тоже умеем показывать зубы. И хотя в указе упомянуты всего две компании, уже завтра их может оказаться двести, а послезавтра две тысячи. Вообще, в актуальных условиях допускать иностранное владение стратегическими предприятиями – непозволительная роскошь. Российская энергетика находится под западными санкциями, при этом западные же лица владеют российскими энергетическими компаниями с оборотами в сотни и прибылью в десятки миллиардов рублей. Получается, что наша экономика невольно софинансирует санкционный режим, что абсолютно недопустимо. Указ президента, по сути, вводит механизмы ответного действия на враждебные шаги третьих стран.
— Что, по вашему мнению, мешает эффективно защищать наши интересы?
— В первую очередь, я вижу определенную разобщенность в действиях различных органов власти. К примеру, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорит, что иностранные активы в России – это мощный довод в переговорном процессе о разморозке принадлежащих ЦБ золотовалютных запасов на сумму 300 млрд долларов США. Министр иностранных дел Сергей Лавров напрямую называет воровством заморозку как этих запасов, так и активов российских компаний и граждан. При этом правительственная подкомиссия выдает разрешения на выход иностранных участников из капиталов отечественных юридических лиц в режиме нон-стоп. Получается, одним можно вывести деньги из страны, другим – нет. Налицо наличие коррупциогенных факторов в виде чересчур широкого усмотрения лиц, принимающих решения.
— Но ведь сами производственные активы остаются в стране, только переходят во владение российского собственника. Разве в этом есть что-то предосудительное?
— Позвольте возразить. Много лет в стране работает условный «макдональдс», обеспечивает работой десятки тысяч человек, производит свою долю ВВП, осуществляет закупки у предприятий сразу нескольких отраслей. И вот иностранная компания-владелец «макдональдса» принимает решение покинуть страну, практически сразу заморозив свою активность на рынке. В итоге получаем огромное количество безработных, провал в ВВП и финансовые проблемы у смежников. После этого появляется российский покупатель, получает разрешение правительственной подкомиссии на приобретение бизнеса, которого по сути нет, выплачивает сумму покупки в рублях, которые тут же направляются на Мосбиржу для обмена на доллары. В результате валютный рынок начинает испытывать избыточное давление рублевых масс, и рубль дает значительную просадку. Вот такова цена разрешений на выход иностранцев из России.
— Тогда в чем может быть выход?
— Выход, на самом деле, простой. Сказал «а», говори «б». Каковы не были бы политические предпосылки, но воровство всегда считалось плохим тоном и было наказуемо. Какие бы демократические ценности не декларировались в мире, но сам мир тысячелетиями живет, руководствуясь правом силы. Ни одно уважающее себя сильное государство никогда не позволит своровать свое имущество, будь оно казенное или гражданское. Сегодня следует прекратить любые заигрывания с Западом. Нужно провести полную инвентаризацию производственных и торговых активов, принадлежащих иностранцам, наложить мораторий на изменение прав собственности, запретить увольнять работников и обязать поддерживать досанкционные обороты. За нарушения наказывать рублем. А когда сумма накопленных штрафов окажется равной стоимости имущества, решение придет само собой.