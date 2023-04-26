Пригожин: важнейший перекресток в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер» пока не взят, мы находимся рядом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг появившиеся в Сети сообщения, что бойцы формирования почти взяли Бахмут (Артемовск) и уже готовы зажать ВСУ в «котел».
По словам бизнесмена, «музыканты» пока не установили контроль над важнейшим перекрестком в городе, они находятся рядом. Даже если ЧВК «Вагнер» достигнет цели, ВСУ не окажутся в «клещах», объяснил Пригожин.
«Потому что с запада, с Ивановского, дороги остаются. Они плохие, они сложные, они нами простреливаются, но противник подкидывает резервы ежедневно. Как я уже говорил, о том, что кто-то где-то как-то блокирует приход резервов, там кроме нас нет никого. Это все просто фантазии сексуальные, которые расходятся в интернете о том, что кто-то нам еще чем-то помог», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий Пригожина.
Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что, скорее всего, СМИ пытаются выровнять информационную поляну перед майскими праздниками. Однако, как указал Пригожин, для этого «кто-то должен еще где-нибудь немножечко поднапрячься».
«Ребята, вперед, берем Авдеевку, Угледар, показываем подвиги и движемся несокрушимыми массами на Киев. Это я тем, кто там сидит и на стол оливье накрывает в своих блатных кабинетах», — отметил предприниматель.
Ранее Евгений Пригожин рассказал об обстановке в районе Бахмута. Он объяснил, что там идет кровавейшая битва, а «вагнеровцам» по-прежнему не дают боеприпасы.