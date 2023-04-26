Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пригожин: важнейший перекресток в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер» пока не взят, мы находимся рядом

Армия
Пригожин: важнейший перекресток в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер» пока не взят, мы находимся рядом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг появившиеся в Сети сообщения, что бойцы формирования почти взяли Бахмут (Артемовск) и уже готовы зажать ВСУ в «котел».

По словам бизнесмена, «музыканты» пока не установили контроль над важнейшим перекрестком в городе, они находятся рядом. Даже если ЧВК «Вагнер» достигнет цели, ВСУ не окажутся в «клещах», объяснил Пригожин.

«Потому что с запада, с Ивановского, дороги остаются. Они плохие, они сложные, они нами простреливаются, но противник подкидывает резервы ежедневно. Как я уже говорил, о том, что кто-то где-то как-то блокирует приход резервов, там кроме нас нет никого. Это все просто фантазии сексуальные, которые расходятся в интернете о том, что кто-то нам еще чем-то помог», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий Пригожина.
Пригожин: важнейший перекресток в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер» пока не взят, мы находимся рядом

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что, скорее всего, СМИ пытаются выровнять информационную поляну перед майскими праздниками. Однако, как указал Пригожин, для этого «кто-то должен еще где-нибудь немножечко поднапрячься».

«Ребята, вперед, берем Авдеевку, Угледар, показываем подвиги и движемся несокрушимыми массами на Киев. Это я тем, кто там сидит и на стол оливье накрывает в своих блатных кабинетах», — отметил предприниматель.

Ранее Евгений Пригожин рассказал об обстановке в районе Бахмута. Он объяснил, что там идет кровавейшая битва, а «вагнеровцам» по-прежнему не дают боеприпасы.
чвк вагнер евгений пригожин бахмут спецоперация
Военкоры ФАН