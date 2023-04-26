Глава КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Пекина сотрудничать с Киевом при любой международной обстановке

Китай намерен продолжить сотрудничество с Украиной, вне зависимости от международной обстановки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Своим мнением он поделился в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению китайского лидера, напряженная международная обстановка не должна создавать препятствий для сотрудничества КНР и Украины.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. О состоявшейся беседе глав двух государств сообщило Центральное телевидение Китая.