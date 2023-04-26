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Совет директоров энергетической компании «Фортум» избрал Вячеслава Кожевникова на пост генерального директора

Экономика
Совет директоров энергетической компании «Фортум» избрал Вячеслава Кожевникова на пост генерального директора

Переизбрание генерального директора российской энергетической компании «Фортум» было проведено согласно требованию Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает пресс-центр организации.

В сообщении сказано, что новым генеральным директором стал Вячеслав Кожевников. По данным службы, ранее он занимал пост заместителя главного инженера — главного энергетика компании «Башнефть-Добыча».

По словам самого Кожевникова, работа организации «Фортум» будет проводиться в прежнем режиме. Новый гендиректор отметил, что все сотрудники должны продолжать «обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией».

Ранее политолог Валерий Кистанов прокомментировал намерения Японии сотрудничать с Россией в энергетическом вопросе.
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