Эстония не собирается размещать на своих землях иностранные военные базы

Она подчеркнула, что любые тренировочные пространства, созданные на территории прибалтийской страны, связаны с местными оборонными силами или потребностями в тренировках союзников Эстонии. Расширение военных полигонов, которое происходит в данный момент, связано с тем, что они нужны эстонским военнослужащим.