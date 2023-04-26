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Эстония не собирается размещать на своих землях иностранные военные базы

Политика
Эстония не собирается размещать на своих землях иностранные военные базы

Эстония не намерена размещать у себя иностранные военные базы. Об этом в парламенте сообщила премьер-министр республики Кая Каллас.

Она подчеркнула, что любые тренировочные пространства, созданные на территории прибалтийской страны, связаны с местными оборонными силами или потребностями в тренировках союзников Эстонии. Расширение военных полигонов, которое происходит в данный момент, связано с тем, что они нужны эстонским военнослужащим.

«Они нужны для наших Сил обороны – не потому, что мы заключили некое соглашение и делаем это для кого-то другого. Мы делаем это для себя и для наших союзников как совместной коллективной обороны», — приводит слова политика «Интерфакс».

Ранее появилась информация о том, что США используют территорию Эстонии, чтобы перебросить технику на военные учения НАТО в Финляндии.
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