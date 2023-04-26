Политолог Саблин рассказал, чем грозит поражение Эрдогана на выборах президента в Турции

Напомним, против Эрдогана на выборах выступят трое соперников — Кылычдароглу, Мухаррем Индже и Синан Оган. Фаворитом гонки считается Эрдоган, однако ряд опросов указывает на то, что Кылычдароглу может составить серьезную конкуренцию действующему президенту. Согласно результатам исследования Metropoll, Кылычдароглу и вовсе опережает Эрдогана на 2,5%.