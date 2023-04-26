Политолог Саблин рассказал, чем грозит поражение Эрдогана на выборах президента в Турции

Многие совместные проекты России и Турции могут быть заморожены в случае победы Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в мае. Об этом ФАН рассказал политолог Сергей Саблин.
По словам эксперта, Кемаль Кылычдароглу сегодня является основным кандидатом от оппозиции в Турции, которого активно продвигают власти США.
«Для них Эрдоган очень неудобная фигура. Учитывая его внешнеполитическую позицию, его последние вот эти выступления о вступлении в блок НАТО Финляндии и Швеции. Поэтому США с удовольствием заменила бы Эрдогана, так как для них Турция – важный стратегический узел», — отметил политолог.
Саблин также добавил, что сегодня Эрдогану удалось установить тесные экономические связи с России, однако в случае победы Кемаля Кылычдароглу они могут оборваться.
«Не стоит забывать, что в Турции сейчас очень высокая инфляция, и она растёт ежемесячно. Эрдоган пытается с ней бороться. Даже существует термин: «Эрдоганомика» - определенная своя турецкая экономика. Эрдоган пытается остановить инфляцию договорённостями с Россией, в том числе о строительстве газового хаба. В случае победы на выборах Кылычдароглу, проекты с РФ могут быть заморожены, так как это выгодно для США», — заключил эксперт.
Напомним, против Эрдогана на выборах выступят трое соперников — Кылычдароглу, Мухаррем Индже и Синан Оган. Фаворитом гонки считается Эрдоган, однако ряд опросов указывает на то, что Кылычдароглу может составить серьезную конкуренцию действующему президенту. Согласно результатам исследования Metropoll, Кылычдароглу и вовсе опережает Эрдогана на 2,5%.