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Актер Дмитрий Нагиев: Я не считаю себя хорошим отцом и дедом

Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Нагиев: Я не считаю себя хорошим отцом и дедом

Телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что не считает себя хорошим папой и дедушкой. О своих отношениях с родственниками актер рассказал в интервью Men Today.

Шоумен не думает, что уделял достаточно внимания в воспитании своих детей и внуков. Он сказал, что его главной целью является то, чтобы дети росли в достатке и были свободными.

Несмотря на это, он стал трепетней относиться к сыну в последние годы и давать ему советы по актерской деятельности. Нагиев отметил, что у них есть общие увлечения, поэтому теперь они могут больше проводить время вместе.

Ранее телеведущий Андрей Ургант рассказал о студенческих годах Дмитрия. Он уже тогда видел в молодом человеке актера с успешной карьерой.
нагиев отцовство воспитание
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