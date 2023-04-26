Актер Дмитрий Нагиев: Я не считаю себя хорошим отцом и дедом

Телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что не считает себя хорошим папой и дедушкой. О своих отношениях с родственниками актер рассказал в интервью Men Today.
Шоумен не думает, что уделял достаточно внимания в воспитании своих детей и внуков. Он сказал, что его главной целью является то, чтобы дети росли в достатке и были свободными.
Несмотря на это, он стал трепетней относиться к сыну в последние годы и давать ему советы по актерской деятельности. Нагиев отметил, что у них есть общие увлечения, поэтому теперь они могут больше проводить время вместе.
Ранее телеведущий Андрей Ургант рассказал о студенческих годах Дмитрия. Он уже тогда видел в молодом человеке актера с успешной карьерой.