Писатель Александр Пелевин заявил, что «культурная политика» Беглова превращает Петербург в «глухую провинцию»

Тем не менее становится все более очевидно, что личных заслуг Беглова в этом нет: Санкт-Петербург стали называть «культурной столицей» задолго до его появления в губернаторском кресле, а недавние данные портала hh.ru свидетельствуют о том, что 85% работников сферы искусства в Петербурге не могут найти работу по специальности.