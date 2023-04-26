Писатель Александр Пелевин заявил, что «культурная политика» Беглова превращает Петербург в «глухую провинцию»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил 26 апреля с отчетом за 2022 год перед Законодательным собранием. В частности, он рассказал о проводимой городским правительством работе в сфере культуры и искусства, заявил, что Северная столица заняла первое место в России по посещению культурных мероприятий, а театры провели «80 ярких премьер».
Тем не менее становится все более очевидно, что личных заслуг Беглова в этом нет: Санкт-Петербург стали называть «культурной столицей» задолго до его появления в губернаторском кресле, а недавние данные портала hh.ru свидетельствуют о том, что 85% работников сферы искусства в Петербурге не могут найти работу по специальности.
Корреспондент ФАН обратился к писателю Александру Пелевину, чтобы узнать его мнение о том, приведет ли прогресс подобной тенденции к тому, что Петербург утратит репутацию «культурной столицы».
«Все очень просто: чтобы город терял свой статус, потихоньку становился затхлой провинцией, разваливался, уходил в депрессию — с ним достаточно просто ничего не делать», — дал свою оценку писатель.
По его словам, «примерно это сейчас, к сожалению, и происходит на примере Северной столицы».
«Петербург становится глухой провинцией в культурном плане, и, более того, провинцией с ярко выраженной либеральной гнильцой. Это печально», — резюмировал Пелевин.
Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев назвал «лукавым» отчет Беглова о росте зарплат петербуржцев.