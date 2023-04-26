Пентагон заявил о сокращении космической программы РФ

По данным публикации, в среднем NASA выплачивало «Роскосмосу» от 75 до 85 млн долларов за доставку астронавта на борт МКС. На данный момент таких полетов стало существенно меньше. Еще одним фактором, отрицательно влияющим на космическую отрасль РФ, якобы стали ограничения на поставки в Россию электроники и микрочипов.