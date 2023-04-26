Пентагон заявил о сокращении космической программы РФ

Утечки в Сеть разведданных Пентагона подтверждают перспективы по сокращению российской космической программы, пишет американское издание The Washington Post.
«Разорванные западные партнерские отношения и нарушенные цепочки поставок также, вероятно, помешали российской космической программе», — сообщают обозреватели из США.
По данным публикации, в среднем NASA выплачивало «Роскосмосу» от 75 до 85 млн долларов за доставку астронавта на борт МКС. На данный момент таких полетов стало существенно меньше. Еще одним фактором, отрицательно влияющим на космическую отрасль РФ, якобы стали ограничения на поставки в Россию электроники и микрочипов.
Несмотря на такие неприятные выводы американской разведки относительно отрицательных изменений в космической индустрии РФ, россияне продолжают работать на орбите. Так, неделю назад, 19 апреля, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин впервые после разгерметизации корабля «Союз МС-22» вышли в открытый космос, передает портал «Ридус».