«Кандидата легко поменять»: американист Дробницкий объяснил выдвижение Байдена на второй срок

Джо Байден 25 апреля официально объявил о выдвижении на второй президентский срок. Данное заявление стало логичным завершением слухов и спекуляций по поводу участия нынешнего главы государства в избирательной гонке 2024 года.
Планы Байдена баллотироваться на второй срок многими воспринимались скептически не только по причине серьезного падения рейтинга президента, но и из-за его преклонного возраста и очевидных проблем со здоровьем.
Тем не менее других ярких кандидатур в стане Демократической партии пока не наблюдается. Даже вице-президент Камала Харрис, на которую в начале каденции Байдена возлагались большие надежды, практически полностью ушла в тень, провалив все возложенные на нее обязанности.
Как отмечает американист Дмитрий Дробницкий, словом «провал» можно описать всю деятельность демократов в течение последних лет. Они не смогли добиться поставленных перед выборами 2016 года задач по переформатированию политического ландшафта США и доминированию в американской политике. И за срок, минувший с момента прихода к власти нынешней администрации, партийные стратеги не смогли предложить руководству политической силы ничего нового. Поэтому нынешнее выдвижение Байдена является, по его мнению, вынужденным тактическим шагом, который должен дать демократическому истеблишменту дополнительное время для разработки новой стратегии.
«Никакие телодвижения внутри и снаружи нынешней команды ни к какому изменению статус-кво не привели, а потому решение еще не принято. В этих условиях надо выдвигать Байдена на второй срок и за его спиной пытаться со всем этим делом разобраться.
В такой ситуации возможны разные варианты, потому что на Байдена можно все свалить, но пока рано. Наверняка еще будут какие-никакие праймериз, не говоря о том, что под конец можно будет и вице-президента заменить, а Байдена — в отставку — вариантов куча», — считает политолог.
По мнению эксперта, в оставшееся до голосования время основные усилия нынешней администрации будут направлены на усиление репрессий в отношении политических конкурентов — Дональда Трампа и поддерживающих его MAGA-республиканцев. Этот вывод можно сделать даже из речи Байдена, посвященной выдвижению. В то же время он подчеркивает, что в случае необходимости кандидатуру Байдена можно будет легко «завернуть» на любом этапе до выборов и после них, избавившись от репутационных рисков.
«Пока они будут закручивать гайки — ничего кроме этого они не придумали. Не зря же Такера Карлсона отставили за день до анонса. Байден в своем ролике уже дал понять, что его основная задача — подавить MAGA-республиканцев. Попробуют "мочить" — у них впереди почти год. Если у них репрессии не выйдут, то это будет совсем смешно.
Если у демократов появится какой-то план, то кандидата могут легко поменять. В конце концов Байден всегда может сказать, что заболел. Все это время будут пытаться "придушить" республиканцев. Получится — будет власть "неизвестных отцов", как у Стругацких», — уверен Дробницкий.
В то же время американист указывает и на довольно слабую позицию Республиканской партии: Дональд Трамп, являющийся основным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах, вынужден отбивать многочисленные обвинения во всех смертных грехах, которые ему пытается «пришить» действующая администрация. И в случае, если команде Байдена все же удастся вывести его из игры, перспективы его политических оппонентов могут оказаться весьма туманными.
«Республиканцы альтернативы Трампу тоже пока не смогли придумать. Рон Десантис сейчас собирается отправиться в зарубежное турне, чтобы продемонстрировать некую вовлеченность в международную повестку. Но пока у этих нет плана, у тех — альтернативы», — подытожил Дробницкий.