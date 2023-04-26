«Кандидата легко поменять»: американист Дробницкий объяснил выдвижение Байдена на второй срок

По мнению эксперта, в оставшееся до голосования время основные усилия нынешней администрации будут направлены на усиление репрессий в отношении политических конкурентов — Дональда Трампа и поддерживающих его MAGA-республиканцев. Этот вывод можно сделать даже из речи Байдена, посвященной выдвижению. В то же время он подчеркивает, что в случае необходимости кандидатуру Байдена можно будет легко «завернуть» на любом этапе до выборов и после них, избавившись от репутационных рисков.