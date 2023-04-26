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Актер Василий Масалитин был госпитализирован с открытым переломом ноги перед смертью

Происшествия
Актер Василий Масалитин был госпитализирован с открытым переломом ноги перед смертью

Российского актера Василия Масалитина доставили в больницу 11 февраля из-за травмы ноги, полученной 27 января, сообщает «РЕН.ТВ». В издании рассказали подробности смерти артиста.

В феврале этого года актера госпитализировали с травмой ноги, которую, по его словам, он получил двумя неделями ранее. В больнице Масалитину диагностировали открытый перелом ноги со смещением.

Актер скончался во время операции. Отмечается, что Масалитин страдал от анемии, однако своим здоровьем должным образом он не занимался. Правоохранительные органы проводят проверку и допускают вариант того, что смерть артиста случилась из-за врачебной ошибки.

Ранее сообщалось, что 22-летний канадский актер Сент фон Колуччи умер после двенадцати пластических операций. У него развилась инфекция после вживления импланта.
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