Подозрительного мужчину заметили около гимназии в Новосибирске

По словам родителей, мужчина странно себя вел, делая вид, что говорит по мобильнику, он сначала преследовал девочку, а потом пошел за мальчиком. Реагируя на жалобы родителей, директор гимназии №13 Светлана Денисова заявила, что охрана заведения никого подозрительного не заметила, сообщает sib.fm.