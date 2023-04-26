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Подозрительного мужчину заметили около гимназии в Новосибирске

Общество
Подозрительного мужчину заметили около гимназии в Новосибирске

Родители школьников в Новосибирске обсуждают в соцсетях появление около гимназии №13 назойливого чужака.

По словам родителей, мужчина странно себя вел, делая вид, что говорит по мобильнику, он сначала преследовал девочку, а потом пошел за мальчиком. Реагируя на жалобы родителей, директор гимназии №13 Светлана Денисова заявила, что охрана заведения никого подозрительного не заметила, сообщает sib.fm.

При этом Денисова пообещала принять меры, если кто-то начнет приставать к школьникам. В ГУ МВД по региону серьезно отнеслись к жалобам граждан. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, пытаясь установить личность возможного злоумышленника.
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