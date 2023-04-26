Экс-постпред ООН Никки Хейли назвала президента США Джо Байдена самым слабым лидером современности

Бывший президент США Дональд Трамп высказал мнение, что переизбрание Байдена на пост главы Белого дома может закончиться новой мировой войной, передает «ФедералПресс». По словам экс-лидера Штатов, во главе страны находится человек, который «не понимает, что происходит».