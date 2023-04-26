Экс-постпред ООН Никки Хейли назвала президента США Джо Байдена самым слабым лидером современности

Действующий глава Белого дома Джо Байден — самый слабый президент в современной истории. Об этом заявила бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в эфире телеканала Fox News.
По мнению бывшего постпреда, президента Байдена пора отправить в отставку. Такая мера вернет США былую силу, отмеила она.
«Байден был самым слабым президентом в современной истории», — отрезала Хейли.
Бывший президент США Дональд Трамп высказал мнение, что переизбрание Байдена на пост главы Белого дома может закончиться новой мировой войной, передает «ФедералПресс». По словам экс-лидера Штатов, во главе страны находится человек, который «не понимает, что происходит».