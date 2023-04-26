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Супруга Дмитрия Диброва пожаловалась на черную полосу в жизни из-за увольнения мужа, болезни сына и обрушения балкона

Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Диброва пожаловалась на черную полосу в жизни из-за увольнения мужа, болезни сына и обрушения балкона

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала подписчикам, с какими проблемами столкнулась в последнее время. Мужа уволили, сын заболел, а балкон дома обрушился.

Дибров остался без программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале, которую вел долгое время. Его супруга заявила, что с болью и грустью восприняла информацию об этом. К тому же Дибров приносил основной доход в семью, по ее словам.

Кроме того, заболел старший сын — у него проявилась сильная аллергия. На днях семья столкнулась с проблемами в особняке — у Дибровых обвалился балкон. Женщина предположила, что причина неудач кроется в том, что семья живет в доме 13 лет.

Ранее стало известно, что телеведущий попал в ДТП в Москве. Как передает интернет издание «Подмосковье сегодня», Дибров назвал аварию «ничтожным делом и ерундистикой».
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