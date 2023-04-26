Глава РФ Владимир Путин потребовал помочь военным и переехавшим в Ростовскую область из-за спецоперации гражданам

Российский президент Владимир Путин потребовал помочь военным и переехавшим в Ростовскую область из-за специальной военной операции гражданам. О важности соответствующей инициативы он заявил в ходе разговора с губернатором этого субъекта РФ Василием Голубевым.
Переговоры политиков состоялись 26 апреля, в среду. Диалог прошел в формате видеоконференции. На регион легла большая нагрузка на фоне проведения СВО, подчеркнул глава государства.
«Но сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь – и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей», — резюмировал российский лидер.
Ранее стало известно, что российский лидер поддержал выравнивание денежного довольствия участников спецоперации. Подробности передает «Ридус».