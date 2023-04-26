Военный эксперт пояснил, почему военные РФ долго не применяли «Армату» на украинском ТВД

По данным источников в Минобороны РФ, российские военные начали активно применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям. Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик Василий Кашин, российским конструкторам удалось на удивление быстро довести новейший танк до боевого применения.
«Российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — рассказал источник в Минобороны РФ.
Он уточнил, что танки Т-14 «Армата» в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. Начиная с конца 2022-го, экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из республик Донбасса. Впервые апробацию в боевых условиях танки «Армата» прошли в Сирии.
Напомним, известия о появлении «Арматы» в зоне спецоперации на Украине появлялись с весны прошлого года. А в декабре 2022-го в интернете опубликовали кадры подготовки Т-14 к реальному бою. По мнению аналитиков, говорить о массовом применении «Арматы» на поле боя пока не приходится. Прежде всего, потому, что танк еще только проходит испытания, и официально не принят на вооружение Сухопутных войск России. Производство новейшей боевой машины РФ также пока не является серийным.
Как сообщил ФАН военный аналитик, ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, «Арматы» долго шли до фронта, потому что требования к надежности танков у наших военных, как правило, максимальные.
«История с «Арматой», на самом деле, весьма непростая. Исторически процесс внедрения принципиально новых, технически сложных платформ у нас растягивался на долгие годы. Так было, например, с внедрением на вооружение Советской армии основного танка Т-64. Тогда первые несколько тысяч произведенных машин пришлось после короткого периода использования отправлять либо в учебные части, либо на базы хранения. Потому что нормально использовать их в деятельности войск поначалу было невозможно», — напомнил эксперт.
Главная причина — в том, что требования к надежности боевых машин, особенно танков, у военных являются максимальными, пояснил аналитик.
«Они постоянно эксплуатируются в экстремальных условиях, причем это делает личный состав, как правило, с довольно средним уровнем квалификации. Например, боевые самолеты в нашей армии могут эксплуатировать и обслуживать только люди с высшим образованием. С танками дело обстоит не так — к ним допускают и тех, кто имеет среднее техническое образование, а порой и вовсе людей со средним образованием. Поэтому при малейших ошибках в использовании новый танк легко может поломаться», — указал Кашин.
Тот факт, что танки «Армата» долго доводили до ума — вовсе не свидетельство каких-то безобразий или халатности в армии, это вполне естественный процесс, считает аналитик.
«Важно то, что «Армату» наши военные наконец-то начали понемногу применять в боевых условиях. Проблемой у нас было не то, что «Армату» так долго «доводили до ума». А то, что на фоне совершенствования «Арматы», наше Минобороны почти перестало закупать собственные, вполне современные танки, которые была в состоянии давать наша промышленность. Например, танки Т-90М наши военные стали закупать лишь незадолго до начала военной спецоперации на Украине. То есть, мы слишком понадеялись на «журавля в небе», и к началу спецоперации чуть не остались без современных танков», — сообщил аналитик.
По его мнению, это связано с особенностями оценки политической ситуации, которые были в Минобороны до начала СВО.
«Примерно такая же ситуация наблюдается в нашем ВПК и с легкой современной бронетехникой. Наши конструкторы и военные продолжают доводить до ума семейство «Курганец-25» (универсальная платформа для БРЭМ и БТР нового поколения — прим. ФАН) и «Бумеранг-БМ» (безэкипажный боевой модуль — прим. ФАН). При этом наше Минобороны в последние годы не закупало вполне перспективные образцы техники, которые не давали такого прироста в боевых характеристиках, но могли бы сразу же производиться в значительных количествах. Это и варианты модернизации БМП-3, и новых БТРов и т. д. Поэтому, если «Армату» наши военные все-таки начали применять на украинском ТВД, значит, она доведена до определенного порога по надежности и гарантиям технического обслуживания», — сообщил Василий Кашин.
Танк Т-14 «Армата» разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Т-14 имеет новую компоновку — его башня с комплексом вооружения является необитаемой, а три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Мощность двигателя Т-14 может достигать полутора тысяч лошадиных сил, что обеспечивает ему максимальную скорость до 80 километров в час. Основное вооружение машины — 125-миллиметровая пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью 8 километров.