Военный эксперт пояснил, почему военные РФ долго не применяли «Армату» на украинском ТВД

Напомним, известия о появлении «Арматы» в зоне спецоперации на Украине появлялись с весны прошлого года. А в декабре 2022-го в интернете опубликовали кадры подготовки Т-14 к реальному бою. По мнению аналитиков, говорить о массовом применении «Арматы» на поле боя пока не приходится. Прежде всего, потому, что танк еще только проходит испытания, и официально не принят на вооружение Сухопутных войск России. Производство новейшей боевой машины РФ также пока не является серийным.