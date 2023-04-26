Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. О беседе глав двух государств сообщило Центральное телевидение Китая.
В пресс-релизе по ее итогам говорится, что Пекин планирует направить своего представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому регулированию конфликта в регионе. В свою очередь, в офисе украинского лидера разговор с Си Цзиньпином назвали «длинным и содержательным».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявляла, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами украинского кризиса, в том числе с Киевом. По словам дипломата, Китай «всегда стоит на стороне мира», сообщал RT.