Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским

В пресс-релизе по ее итогам говорится, что Пекин планирует направить своего представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому регулированию конфликта в регионе. В свою очередь, в офисе украинского лидера разговор с Си Цзиньпином назвали «длинным и содержательным».